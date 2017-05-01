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СМИ: Трамп не согласовал с Госдепом США приглашение Дутерте в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил лидера Филиппин Родриго Дутерте в Белый дом без консультаций с государственным департаментом. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Совет национальной безопасности (СНБ) и Госдеп США были застигнуты врасплох объявлением о приглашении Дутерте, что повлечёт за собой критику со стороны правозащитных организаций.
«По сути, одобряя кровопролитную войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально замешан в будущих убийствах», — заявил директор азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Джон Сифтон.
Отмечается, что администрация США назвала состоявшийся телефонный разговор между Трампом и лидером Филиппин «очень дружеским».
Ранее сообщалось, что президент США пригласил Дутерте в Белый дом.
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