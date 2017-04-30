Ле Пен заявила, что поведет за собой французов под знаменем любви

Лидер партии "Национальный фронт" , кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу France 2, что поведет за собой французов под знаменем любви.

"Мое знамя это любовь французов к их стране, их культуре, их самобытности, их территории и пейзажам, их истории", — сказала Ле Пен. Лидер Нацфронта в очередной раз подчеркнула, что выступает за единую Францию и против "коммунитаризма, который разделяет народ".