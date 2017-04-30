Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Huffington Post Deutschland призвал Берлин готовиться к "российскому вмешательству" в парламентские выборы в сентябре 2017 года.

"Могу посоветовать германскому правительству быть готовым ко всему. Невоенные нападения порой более болезненны и, к сожалению, более эффективны", — заявил украинский дипломат.

По словам Мельника, немецким властям следует принимать во внимание "кибератаки на ведущих политиков и партийные штаб-квартиры, манипулирование русскоязычным населением через социальные медиа и фейковые новости".

Россию не раз пытались обвинить в попытках вмешаться в ход выборов в странах Запада, не предоставляя при этом никаких доказательств. В Москве подчеркивают, что подобные заявления не основываются на фактах и не имеют под собой оснований.