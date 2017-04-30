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СМИ: Итоги первого тура выборов во Франции отменены на участке, где победила Ле Пен
Конституционный совет Франции аннулировал результаты первого тура президентских выборов на избирательном участке в населённом пункте Луан-Вильгрюи-Фонтен.
По данным газеты Le Parisien, там живут около 500 человек, большинство населения проголосовали за лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Отмечается, что результаты были отменены в связи с тем, что глава избиркома населённого пункта не распечатал протокол голосования и не предоставил его в префектуру.
Ранее сообщалось, что Ле Пен не смогла попасть на завод во французской коммуне Гардан.
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