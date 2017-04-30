СМИ: Итоги первого тура выборов во Франции отменены на участке, где победила Ле Пен

Конституционный совет Франции аннулировал результаты первого тура президентских выборов на избирательном участке в населённом пункте Луан-Вильгрюи-Фонтен.

Отмечается, что результаты были отменены в связи с тем, что глава избиркома населённого пункта не распечатал протокол голосования и не предоставил его в префектуру.

Ранее сообщалось, что Ле Пен не смогла попасть на завод во французской коммуне Гардан.