Трамп оценил способности Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о способностях лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, транскрипт опубликован в воскресенье, 30 апреля.

Трамп отметил, что на самом деле не хочет обсуждать Ким Чен Ына. «Люди спрашивают: "Он в своем уме?". Я понятия не имею», — заявил президент.

«Могу вам сказать то, что многим людям не нравится слышать, но он был молодым — 26 или 27 лет, — и к нему перешла власть от отца ( Ким Чен Ира — прим. «Ленты.ру»), когда тот умер. Очевидно, ему приходится иметь дело с очень жесткими людьми, в особенности, с генералами», — отметил Трамп.

По словам главы государства, Ким Чен Ын смог принять власть, которой хотели завладеть другие. «Он смог сделать это. Несомненно, он довольно умный парень», — сказал хозяин Белого дома.