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Трамп оценил способности Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о способностях лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, транскрипт опубликован в воскресенье, 30 апреля.
Трамп отметил, что на самом деле не хочет обсуждать Ким Чен Ына. «Люди спрашивают: "Он в своем уме?". Я понятия не имею», — заявил президент.
«Могу вам сказать то, что многим людям не нравится слышать, но он был молодым — 26 или 27 лет, — и к нему перешла власть от отца (Ким Чен Ира — прим. «Ленты.ру»), когда тот умер. Очевидно, ему приходится иметь дело с очень жесткими людьми, в особенности, с генералами», — отметил Трамп.
По словам главы государства, Ким Чен Ын смог принять власть, которой хотели завладеть другие. «Он смог сделать это. Несомненно, он довольно умный парень», — сказал хозяин Белого дома.
В то же время Трамп считает, что разобраться с проблемой Корейского полуострова необходимо было уже давно. «Откровенно говоря, этим должна была заниматься не администрация [предыдущего главы государства Барака] Обамы», а 43-го президента США Джорджа Буша-младшего или 42-го — Билла Клинтона, подчеркнул Трамп.
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