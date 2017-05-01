Президент США потребовал миллиард долларов за оборону Южной Кореи

Решение Южной Кореи разместить у себя батарею ПРО США превратилось в настоящую головную боль для Сеула. Корейцы не только испортили отношения с Китаем, но теперь еще вынуждены скандалить и с американцами, которые требуют от Сеула миллиард долларов за систему. Корейская общественность же негодует по поводу как поведения своих, так и американских чиновников.

Напомним, что в начале прошлого года США и Южная Корея, ссылаясь на ракетно-ядерную угрозу со стороны КНДР, приняли решение разместить на территории Корейского полуострова батарею американских противоракетных комплексов THAAD. Сеул недавно официально передал американским военным участок для размещения систем на юго-востоке Кореи, а компоненты батареи уже доставлены на место будущей дислокации. Ожидается, что THAAD начнут действовать уже в ближайшие недели. Все это вызвало резкие протесты со стороны Пекина и Москвы, которые считают, что США под предлогом реагирования на угрозу КНДР окружают Китай и Россию элементами глобальной ПРО. КНР также ввела серьезные экономические санкции против Южной Кореи, а двусторонние военные и политические отношения между Сеулом и Пекином оказались в кризисе.

Если правительство Южной Кореи сначала было облегченно вздохнуло, посмотрев на первые недели работы нового президента США, то теперь стали оправдываться самые худшие опасения Сеула. Именно Дональд Трамп спровоцировал скандал, которые заставил многих в Корее задуматься над вопросом: "А стоит ли ПРО США этих мытарств?"

Все началось с того, что лидер США дал понять, что от Сеула потребуют заплатить целый миллиард долларов за размещение американской ПРО. "Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система феноменальна, она позволяет сбивать ракеты прямо в небе. Она стоит один миллиард долларов", - отметил Трамп в интервью информагентству Reuters.

Реакция официального Сеула была двоякой: с одной стороны - растерянность, а с другой - возмущение. В министерстве обороны , а также внешнеполитическом ведомстве Кореи заявили, что они не намерены что-либо платить, а все будут делать согласно достигнутым ранее договоренностям, когда Южная Корея предоставляет только землю, а Вашингтон уже привозит батарею ПРО и сам оплачивает ее эксплуатацию. "Вопрос по THAAD не является той темой, по которой будут проводиться новые переговоры и согласовываться новые условия размещения", - заявили журналистам в администрации президента Южной Кореи.

Чтобы расставить все точки над "i", начальник Управления национальной политики и внешней политики в администрации президента Кореи Ким Гван Чжин позвонил советнику президенту США по национальной безопасности Герберту Макмастеру . После разговора Ким официально заявил, что Макмастер "подтвердил готовность соблюдать прежние соглашения по ПРО". Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се также сказал, что "объяснил" госсекретарю США Рексу Тиллерсену про суть договоренностей по THAAD.

Однако, судя по последовавшим из Вашингтона заявлениям, в правительстве США поняли все совершенно иначе. В последовавшем буквально на следующий день после телефонного разговора с корейцем интервью телеканалу Fox News Макмастер подчеркнул, что "спорить со своим президентом - это последнее, что он хотел бы делать". А в отношении ПРО США в Корее было заявлено, что "все соглашения будут в силе, пока по ним не будут проведены новые переговоры". Одновременно советник президента США намекнул, что от Сеула потребуют заплатить не только за батарею ПРО, но и увеличить ту сумму, которую Корея платить за нахождение у себя американского контингента.

Эти диаметрально противоположные расхождения в трактовках вызвали бурю негодования у южнокорейской общественности. Сейчас ситуацией недовольны все: как сторонники, так и противники размещения ПРО США в Корее. Первые обвиняют новую администрацию США в предательстве, а вторые отмечают, что руководство Кореи либо исказило суть договоренностей либо просто должно было отложить вопрос о размещении до следующего президента страны, выборы которого в Корее пройдут уже 9 мая. Одновременно обе стороны указывают, что Сеул из-за ПРО США уже испортил отношения с важнейшим соседом в лице Китая, а теперь еще и поссорился и с Вашингтоном. В самой Корее идут протесты против THAAD. На днях подъезды к участку земли в уезде Сончжу, где разместится батарея ПРО США, демонстранты перекрыли, не пустив туда американские цистерны с топливом для комплекса. При этом произошли столкновения с полицией.

С точки зрения правительства Южной Кореи сейчас ситуация стала развиваться по наихудшему из сценариев: размещение американской ПРО вызвало конфликт как с Китаем, так и теми же США. Официальный Сеул сейчас критикуют со всех сторон - как правые, так и левые.

Впрочем, если анализировать заявления Трампа, то он ведет себя так, как и обещал в ходе предвыборной кампании: требует от союзников платить за американскую защиту, то есть за пребывание войск США, а также иные виды помощи, включая, например, ПРО. Однако в Сеуле полагали, что эта риторика так и останется предвыборной. Недавние визиты в Южную Корею вице-президента и госсекретаря США, которые заявили об "уважении всех предыдущих договоренностей" и "незыблемости американо-корейского оборонного союза", похоже, окончательно успокоили корейцев. В Вашингтоне же, как можно судить теперь, говорят, что "уважать-то договоренности уважаем, но вполне можем и пересмотреть".

Судя по всему, хотят в Сеуле этого или нет, но окончательный вопрос о размещении комплексов ПРО США будет оставлен на рассмотрение нового правительства Кореи. Учитывая, что очень высока вероятность победы тех, кто выступал против ПРО США в Корее, то Дональд Трамп сейчас дает мощный козырь силам, которые не хотят видеть у себя батарею THAAD. Корейские сторонники защиты от КНДР при помощи THAAD всегда были уверены в том, что это они получат противоракетные системы США задаром, а потому миллиард долларов они вряд ли примут в качестве разумной платы. Для противников THAAD в Корее все это еще один повод сказать: "А мы вас предупреждали: с ПРО США нам будет только хуже!"

Между тем