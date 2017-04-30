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Ле Пен нашла объяснение «лихорадке» Макрона

Ле Пен нашла объяснение «лихорадке» Макрона
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Лихорадка, охватившая лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, кандидата в президенты Франции объясняется его страхом проиграть на выборах. Такую точку зрения высказала представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.
Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она, что сможет победить Макрона, политик сказала: «Да». «И я считаю, что он сам так думает, учитывая то лихорадочное состояние и агрессию, которые овладели им и его друзьями из шоу-бизнеса в последние дни», — отметила Ле Пен.
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Франция
Национальный фронт
Эммануэль Макрон
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