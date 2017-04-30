Ле Пен нашла объяснение «лихорадке» Макрона

Лихорадка, охватившая лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона , кандидата в президенты Франции объясняется его страхом проиграть на выборах. Такую точку зрения высказала представитель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли она, что сможет победить Макрона, политик сказала: «Да». «И я считаю, что он сам так думает, учитывая то лихорадочное состояние и агрессию, которые овладели им и его друзьями из шоу-бизнеса в последние дни», — отметила Ле Пен.