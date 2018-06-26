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Генпрокуроры 17 штатов подали в суд на Трама
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Генеральные прокуроры 17 штатов решили судиться с Трампом 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: EPA
Генеральные прокуроры сразу 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа. Они недовольны его политикой, а именно — громкой темой разделения мигрантских семей на границе Мексики и США.
И хотя Трамп под давлением общественного мнения уже подписал указ, который рекомендует не отделять детей от родителей при задержании, правозащитники все равно негодуют. С начала апреля из-за так называемой политики "нулевой терпимости" к незаконному пересечению границы почти две с половиной тысячи детей разлучили с родителями, напоминает телеканал "Россия 24".
Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призывает мигрантов не рисковать. Находясь с визитом в Бразилии, Пенс заявил, что не стоит и пытаться попасть в Штаты нелегально.
"Если у вас нет законных оснований, не приезжайте в США вообще" — подытожил он.
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