Направление материалов в Интерпол для розыска экс-премьера Украины Яценюка — просто попытка привлечь его к ответственности за содеянное, заявила политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

"Однако в случае Яценюка могут быть свои подводные камни.

Во-первых, неизвестно, как именно отреагирует Интерпол. Я сейчас говорю о некоторой предвзятости.

Во-вторых, Яценюк может вернуться в украинскую политику именно за счет "политического преследования со стороны России".

Более того, любые доказательства его вины таковыми считаться не будут. Это станет "российской пропагандой", очередным "хитрым планом", но только не тем, чем это является на самом деле.

Откровенно говоря, как это будет воспринято украинской стороной, волнует Россию мало. Украина себя дискредитировала дальше некуда.

Сейчас все упирается в запрос в Интерпол и дальнейшие действия по этому вектору", - цитирует ее слова ФАН.