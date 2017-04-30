Северная Корея пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку USS Michigan

Вооруженные силы Северной Кореи пообещали уничтожить американскую атомную подводную лодку ВМС США USS Michigan, которая находится у берегов Корейского полуострова, если она изменит свое местоположение.

«В тот момент, когда , USS Мичиган попытается даже слегка сдвинуться с места, она будет обречена стать подводным призраком, неспособным подняться на поверхность», -- говорится в заявлении на пропагандистском сайте Северной Кореи Uriminzokkiri, которое цитирует южнокорейское информагентство Yonhap

Появление атомной подводной лодки в водах у побережья Корейского полуострова в Северной Корее расценивают как очередное свидетельство усиления военные угрозы в отношении КНДР, говорится на сайте Uriminzokkiri.

Подводная лодка с управляемыми ракетами USS Michigan (SSGN 727) 25 апреля пришвартовалась в южнокорейскому порту Пусан, спустя четыре дня она вышла в море на учения. В совместных учениях с южнокорейскими военно-морскими силами также участвует ядерный авианосец USS Carl Vinson.

«Будь то ядерный авианосец или атомная подводная лодка, они станут грудой металлолома перед лицом нашей непобедимой военной силы», — предупреждает сайт Uriminzokkiri.