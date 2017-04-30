Трамп-младший назвал удар по Сирии одним из главных достижений отца

Сын американского президента Дональд Трамп-младший считает главными достижениями первых ста дней президентства своего отца ракетный удар по Сирии и борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» *.

«Как главнокомандующий мой отец предпринял решительные действия против сирийского президента Башара Асада после того, как тот применил химическое оружие к своему народу. Америка противостоит «Исламскому государству» везде — от пещер Афганистана до Мосула. Соединнёные Штаты также занимаются угрозой со стороны Северной Кореи», — заявил Трамп-младший в интервью телеканалу Fox news. По его словам, сто дней президентства Трампа продемонстрировали, что 45-й американский президент умеет предпринимать «решительные действия» в сложных ситуациях.

Трамп-младший также отметил, что его отец напомнил врагам, «как выглядит американская решительность».

В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе в Сирии.

По данным губернатора Хомса Таляла Барази, ракетные удары привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранениям 13 женщин и детей.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.