Трамп: Обама оставил после себя кавардак

Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в плохой работе. "Предыдущая администрация оставила нам кавардак", - заявил нынешний президент США, выступая перед своими сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По словам Трампа, за последние несколько лет закрылись многие заводы, рабочих мест стало меньше, войска отправляли защищать границы других государств, а свои собственные не были защищены. Хозяин Белого дома снова пообещал построить стену на границе с Мексикой.

"Иммиграционная система должна ставить на первое место безопасность граждан США. Предыдущая очень слабая администрация позволила многим бандам пересечь американскую границу ", - сказал президент. По его словам, за 100 минувших дней потока нелегалов через южную границу Соединенных Штатов сократился на 73 процента, передает РИА Новости.