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США надо вступить в прямые переговоры с Ким Чен Ыном
Об этом заявил американский сенатор, член комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Кристофер Кунс.
«Считаю важным дать ясно понять, что мы желаем вести переговоры до тех пор, пока Северная Корея будет воздерживаться от провокационных шагов», – цитирует его ТАСС.
Сенатор добавил, что США дали понять, что они готовы защищать своих союзников – Японию и Южную Корею и что сейчас необходимо договориться с Китаем для давления на КНДР.
Кроме того, он порекомендовал президенту США Дональду Трампу в такой деликатной ситуации поменьше пользоваться Twitter.
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