Предложивший сдать Крым в аренду РФ депутат лишился гражданства Украины

“Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – Украинское! – гражданство», – написал нардеп Олег Ляшко у себя на странице в Facebook

Ляшко теперь собирается требовать досрочного прекращения депутатских полномочии Артеменко. Артеменко уже ответил на выпады в свой адрес.

“Украину не променяю ни на что!!!!! И не отдам никому!!!!!!!!! Даже не смотря на крики и вопли одноклеточных!!!!!!!!!!!!”-- написал он на своей странице в Facebook (пунктуация и орфография сохранены. --прим. Рамблер).