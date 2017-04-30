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Предложивший сдать Крым в аренду РФ депутат лишился гражданства Украины
Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства депутата Верховной рады Андрея Артеменко. Причина в том, что в 2005 году он получил гражданство Канады.
“Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – Украинское! – гражданство», – написал нардеп Олег Ляшко у себя на странице в Facebook.
Ляшко теперь собирается требовать досрочного прекращения депутатских полномочии Артеменко. Артеменко уже ответил на выпады в свой адрес.
“Украину не променяю ни на что!!!!! И не отдам никому!!!!!!!!! Даже не смотря на крики и вопли одноклеточных!!!!!!!!!!!!”-- написал он на своей странице в Facebook (пунктуация и орфография сохранены. --прим. Рамблер).
Артеменко известен своим планов по передаче Крыма в аренду России. В феврале он передал администрации президента США план урегулирования конфликта на востоке Украины, где, помимо прочего, упоминался и вариант с арендой Крыма на срок на срок от 50 до 100 лет.
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