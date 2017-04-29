Макфол: «импровизация» Трампа рискует не выдержать встречи с Путиным

«В апреле я внезапно обнаружил, что соглашаюсь с Трампом больше, чем когда-либо, — пишет бывший посол США в России Майкл Макфол для The Washington Post. — Политика Трампа в отношении Китая, России, НАТО и Сирии радикально изменилась, став почти полной противоположностью тому, что он говорил, когда был кандидатом». Более того, отмечает посол, все эти изменения пошли Америке только на пользу.

Тем не менее автор статьи опасается, что причиной политического разворота могут быть не «фундаментальные изменения в мышлении Трампа», а политическая «импровизация». По мнению Макфола, об этом можно будет судить лишь по прошествии определённого времени.

«Во время предвыборной кампании все кандидаты говорят о том, чего не собираются выполнять после избрания, — замечает бывший посол. — Политика Трампа, однако, пошла вразрез с основополагающими пунктами его предвыборной программы».

В вопросе России, например, кандидат Трамп сделал множество неординарных высказываний о «величии» Владимира Путина и необходимости «рассмотреть» признание Крыма частью России. Кроме того, он предложил снять с Москвы санкции и, что ещё поразительнее, объявил о моральной равнозначности Кремля и Белого дома, напоминает автор статьи.

На практике президент Трамп и его администрация оказались не готовы «принять Путина» и вести с ним диалог о новой разрядке. Именно поэтому постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия несёт ответственность за «атаки сирийского правительства» против мирного населения, а госсекретарь Тиллерсон обвинил Россию в пособничестве Асаду, пишет Макфол.

У посла есть три версии, почему Трамп так резко изменил свою риторику. Согласно первой из них, Трамп просто учится. Бизнесмен Трамп никогда серьёзно не задумывался над внешнеполитическими проблемами. Однако, когда он оказался в Овальном кабинете, ему пришлось заниматься запутанными международными делами.

Вторым объяснением этого феномена может быть рост влияния и экспертные рекомендации его более компетентных во внешней политике соратников, таких как министр обороны Джеймс Мэттис и новый советник по национальной безопасности Герберт Макмастер , рассуждает Макфол.

«Третья версия, однако, не обнадёживает, — подчёркивает Макфол. — Трамп не учится и не слушает других — он импровизирует. Он реагирует на то, что ему сказал последний лидер, будь то Си Цзиньпин или Столтенберг, а не придерживается какой-либо комплексной стратегии».

Возможно, Трамп принимает решения по многим вопросам, руководствуясь временным порывом. Более того, такие импульсы могут стать причиной серьёзных кризисов, предупреждает бывший посол.

«Политика конфронтации с Россией — это временная или окончательная позиция Трампа? — задаётся вопросом Макфол. — Не изменит ли Трамп своего мнения после первой же встречи с Путиным?»

«Всем администрациям нужно время, чтобы освоиться, выработать политическую позицию, а также сформировать команду экспертов по внешней политике, — подводит итог Макфол. — Пока ещё очень рано судить. Нельзя делать вывод о наличии связной внешней политики, принимая во внимание лишь один удачный месяц».