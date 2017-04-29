На Украине грузовик насмерть сбил мэра города Дергачи

По факту гибели мэра города Дергачи Харьковской области Александра Лисицкого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в области Елена Баранник.

«Предварительно известно, что мэр города Дергачи Александр Лисицкий подошёл к грузовику с водой. Автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину. Лисицкий получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу», — цитирует «Укринформ» Баранник.

Она также отметила, что 61-летний водитель автомобиля ГАЗ по неосторожности сбил 61-летнего мэра украинского города.