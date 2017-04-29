Times: Киев превратит Чернобыль в огромную солнечную электростанцию

Украина собирается превратить радиоактивную пустошь вокруг Чернобыльской АЭС в огромную солнечную электростанцию. Правительство страны планирует установить внутри периметра зоны отчуждения достаточно солнечных батарей, чтобы сгенерировать 2,5 ГВт энергии, что составляет примерно половину мощности АЭС до катастрофы 1986 года, пишет The Times.

Министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что этот проект уже начал осуществляться, сообщает газета. «Сегодня мы можем говорить о первой частной инвестиции в эту зону. Это небольшая солнечная станция, которая уже строится», — заявил он.

Одна украинско-германская компания вложила $1,1 млн в постройку электростанции, которая уже в июне должна начать производить электричество на уровне 1,5 МВт. Однако украинские власти рассчитывают, что общий бюджет проекта составит $1,1 млрд. В рамках проекта планируется установка солнечных панелей на площади 12,5 акров (50 585 м2), а также создание биогазового комплекса.

По словам Семерака, 50 компаний уже раздумывают над инвестициями в этот проект. Кроме того, как заявил министр, его реализация должна изменить восприятие Чернобыля в мире.