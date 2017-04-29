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В Турции уволили более 3900 чиновников
Власти Турции уволили с государственной службы в ходе последней проверки более 3900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в официальном правительственном бюллетене.
Больше всего уволенных — 1177 чиновников — из министерства юстиции. В эту цифру попали не только чиновники, но и тюремные надзиратели, военные и жандармы. Кроме того, более 200 человек были уволены из министерства по делам религий.
Масштабные проверки в государственных учреждениях Турции идут после неудавшегося переворота в прошлом году. К настоящему моменту более 120 тысяч человек лишились работы в ходе чисток, проводимых не только в госучреждениях, но и частных компаниях. Более 40 тысяч человек были арестованы.
15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. Анкара обвинила в организации путча оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке мятежа.
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