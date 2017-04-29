Власти Турции назвали причину блокировки «Википедии»

Турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене, передаёт Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта и связи.

Сообщается, что власти Турции неоднократно призывали руководство «Википедии» отказаться от размещения «ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями», однако ресурс отказался удалять контент.

В связи с этим было принято решение о блокировании доступа к интернет-энциклопедии, которая «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае удаления ряда материалов блокировка может быть снята.

Ранее сообщалось, что в Турции заблокирован доступ к «Википедии».