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Аваков рассказал о реакции Интерпола на запрос о розыске Яценюка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении экс-премьера Украины Арсения Яценюка в международный розыск.
"Я направил в Штаб-квартиру Интерпола в Лион официальное письмо, в котором проинформировал Генерального секретаря Международной организации криминальной полиции Интерпол господина Штока о том, что информация, представленная РФ в своем ходатайстве не является достоверной", - написал он на своей странице в Facebook.
Аваков утверждает, что в период с 1992 по 1996 год Яценюк учился на юридическом факультете Черновецкого национального университета, кроме того, в этот же период был основателем и партнером юридической фирмы в Черновцах.
"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал Аваков.
Ранее Следственный комитет России заявил, что намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности и располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.
"У СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года", - говорится на сайте СК.
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