Аваков рассказал о реакции Интерпола на запрос о розыске Яценюка

"Я направил в Штаб-квартиру Интерпола в Лион официальное письмо, в котором проинформировал Генерального секретаря Международной организации криминальной полиции Интерпол господина Штока о том, что информация, представленная РФ в своем ходатайстве не является достоверной", - написал он на своей странице в Facebook

Аваков утверждает, что в период с 1992 по 1996 год Яценюк учился на юридическом факультете Черновецкого национального университета, кроме того, в этот же период был основателем и партнером юридической фирмы в Черновцах.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", — написал Аваков.

Ранее Следственный комитет России заявил, что намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности и располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.