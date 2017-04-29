Глава МИД Германии считает, что родственники Трампа ведут себя как «королевская семья»

«Есть вещи, которые мне странно видеть, например, визит его дочери в Германию, которое было освещено почти как мировое событие», — приводит слова Габриэля The Telegraph.

По его мнению, назначение Иванки Трамп на должность в Белом доме является «кумовством».

«У меня всегда вызывает обеспокоенность, когда члены семьи, которые никогда не избирались, внезапно появляются в качестве официальных представителей государства и рассматриваются как если бы они были членами королевской семьи», — заключил глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что Иванку Трамп освистали в Берлине после слов в защиту отца.