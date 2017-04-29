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Глава МИД Германии считает, что родственники Трампа ведут себя как «королевская семья»
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент США Дональд Трамп и его родственники ведут себя как члены «королевской семьи».
«Есть вещи, которые мне странно видеть, например, визит его дочери в Германию, которое было освещено почти как мировое событие», — приводит слова Габриэля The Telegraph.
По его мнению, назначение Иванки Трамп на должность в Белом доме является «кумовством».
«У меня всегда вызывает обеспокоенность, когда члены семьи, которые никогда не избирались, внезапно появляются в качестве официальных представителей государства и рассматриваются как если бы они были членами королевской семьи», — заключил глава МИД Германии.
Ранее сообщалось, что Иванку Трамп освистали в Берлине после слов в защиту отца.
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