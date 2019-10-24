Анкара и Тегеран обсудили ситуацию в Сирии

«В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы», — сообщили в МИД Ирана, передает РИА «Новости».

Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.

По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».