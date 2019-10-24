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Анкара и Тегеран обсудили ситуацию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 1 час назад
Анкара и Тегеран обсудили ситуацию в Сирии
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары.
«В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы», — сообщили в МИД Ирана, передает РИА «Новости».
Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.
Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.
По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Анкара , Иран , Москва , Сирия , Тегеран , Турция
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