Главное сейчас
-
СК нашел доказательства участия Яценюка в убийствах россиян в Чечне
-
Мичман Балтфлота поймал упавшего с 8-го этажа ребенка
-
Песков прокомментировал сообщения о «тайных разговорах» Путина и Порошенко
-
В РФ предупредили НАТО о последствиях при присоединении Норвегии к альянсу
-
В Австрии осудили создателя препарата «Украин»
Главные события у вас в почте
Мишель Обама объяснила свой недовольный взгляд на инаугурации Трампа
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Бывшая первая леди США Мишель Обама выглядела недовольной и подозрительно на инаугурации Дональда Трампа, потому что в это время пыталась сдержать слезы. Об этом она рассказала во время выступления в Американском институте архитектуры в Орландо.
"Я не хотела, чтобы у меня в глазах стояли слезы, потому что тогда люди бы точно решили, что я плачу из-за нового президента", — пояснила она.
mood: Michelle Obama at Trump's inauguration pic.twitter.com/LNaUAjDr4c— Lily Grace (@lilystla) 12 марта 2017 г.
По словам Обамы, всплеск эмоций у нее вызвала мысль об отъезде из Белого дома. В то же время она призналась, что жизнь в президентской администрации была тяжелой и она бы не хотела, чтобы ее дети прошли через это снова.
Бывшая первая леди рассказала, что сейчас ее семья наслаждается возможностью открыть окна ночью или просто куда-то поехать без сопровождения. Прошло еще совсем немного времени и пока они не привыкли к своей новой жизни, пояснила она.
Оставить комментарий