Мишель Обама объяснила свой недовольный взгляд на инаугурации Трампа

Бывшая первая леди США Мишель Обама выглядела недовольной и подозрительно на инаугурации Дональда Трампа , потому что в это время пыталась сдержать слезы. Об этом она рассказала во время выступления в Американском институте архитектуры в Орландо.

"Я не хотела, чтобы у меня в глазах стояли слезы, потому что тогда люди бы точно решили, что я плачу из-за нового президента", — пояснила она.

mood: Michelle Obama at Trump's inauguration pic.twitter.com/LNaUAjDr4c — Lily Grace (@lilystla) 12 марта 2017 г.

По словам Обамы, всплеск эмоций у нее вызвала мысль об отъезде из Белого дома. В то же время она призналась, что жизнь в президентской администрации была тяжелой и она бы не хотела, чтобы ее дети прошли через это снова.

Бывшая первая леди рассказала, что сейчас ее семья наслаждается возможностью открыть окна ночью или просто куда-то поехать без сопровождения. Прошло еще совсем немного времени и пока они не привыкли к своей новой жизни, пояснила она.