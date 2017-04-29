Украинский танкер задержан за контрабанду нефти

Ливийские военно-морские силы захватили два судна, подозреваемых в контрабанде нефти одним из которых оказался украинский танкер «Рута», а второй с неуказанным африканским национальным флагом по названием «Stark», сообщает агентство Reuters. Отмечается, что для того, чтобы захватить оба судна военным ВМС Ливии пришлось применить силу, и после нескольких часов сопротивления экипаж танкера сдался. «Столкновения продолжались три часа, но оба танкера были успешно захвачены», - сказал пресс-секретарь ливийских ВМС Айуб Кассем. Инцидент произошел в районе Сиди-Саида к западу от Триполи. Кассем не сообщил о каких-либо жертвах или не представил подробностей о том, что произошло с экипажем судов.