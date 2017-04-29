Мишель Обама объяснила отказ заниматься политикой заботой о детях

Экс-первая леди США Мишель Обама заявила, что никогда не будет баллотироваться на политические должности из-за заботы о детях, сообщает CNN.

Во время своего первого публичного выступления после ухода из Белого дома в Архитектурном институте Америки в Орландо она рассказала, что жизнь в президентской резиденции была тяжелой для ее семьи.

По ее словам, она бы не стала "просить своих детей пройти через это снова".

Также она заявила, что ее дочери Малия и Саша покидали Белый дом со слезами на глазах, поскольку они провели там значительную часть своей жизни.

Ранее в соцсетях восторгались естественным стилем Мишель Обамы.