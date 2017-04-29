СМИ: авианосец США Carl Vinson находится у берегов Нагасаки и может выйти в Японское море

Американский атомный авианосец Carl Vinson в настоящее время находится у берегов японской префектуры Нагасаки. Об этом сообщил телеканал NHK, операторы которого около шести часов утра по местному времени (01:00 мск) с вертолета сняли авианосец.

По данным телеканала, авианосец может миновать Корейский пролив и войти в Японское море. Агентство Kyodo сообщило, что это может произойти в течение дня.

23 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson приступила к совместным учениям с Силами самообороны Японии, от них участвовали ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ", взявшие на себя часть функций по противоракетной обороне авианосца. 28 апреля в районе к востоку от Окинавы совместные маневры провели боевые самолеты японских Воздушных сил самообороны и палубная авиация, базирующаяся на американском авианосце.

Как информировал источник NHK в японском министерстве обороны, во второй половине дня 28 апреля Carl Vinson двинулся на север через Восточно-Китайское море. Ранее сообщалось, что в конце апреля учения с ударной группой ВМС США проведут ВМС Южной Кореи. Район маневров, а также количество и типы южнокорейских кораблей, выделяемых для учений, не уточнялись.

Внимание японской прессы к дислокации американского авианосца приковано после осуществленного 29 апреля в КНДР ракетного пуска. Точных сведений об испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.