Трамп признался, что не ездит в Нью-Йорк из экономии бюджетных средств

Президент США и миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп признался, что предпочитает не совершать поездок в родной город, чтобы сэкономить бюджетные средства.

"Я люблю Нью-Йорк, но возвращаться туда (в качестве президента) — это очень дорого", — сказал президент в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, почему он так редко бывает в Нью-Йорке.

По его словам, "езжу туда как можно меньше, потому что это дорого и все такое". Он отметил, что хорошо знаком с тем, как при прибытии президента в Нью-Йорке перекрывают улицы и не хочет доставлять хлопоты горожанам.

Он также отметил, что в Нью-Йорке у него много своего бизнеса, и он не хотел бы, чтобы говорили о том, что он едет развлекаться или зарабатывать. "Я не хочу быть известным как президент, который много развлекается, потому что я много работаю", — сказал Трамп.

Президента Трампа критикуют за расход бюджетных средств на его поездки во Флориду в клуб Мар-А-Лаго, который он зовет своим Зимним Белым домом. Администрация также подвергается критике за то, что супруга президента и его сын пока так и не переехали в Белый дом в Вашингтоне, а остаются в Нью-Йорке до окончания учебного года. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.