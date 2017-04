Трамп дистанцировался от бывшего советника Флинна

Президент США Дональд Трамп дистанцировался от своего бывшего советника Майкла Флинна , который в феврале был вынужден уйти в отставку на фоне обвинений в связях с Россией.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США , а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США.

"Мне жаль его. Он служит стране, был генералом. Но давайте вспомним, он был утвержден администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы на самом высоком уровне безопасности", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

.@POTUS on Gen. Flynn: "I do feel badly for him…He was a General, but just remember — he was approved by the @BarackObama admin." pic.twitter.com/au2yshBzbm

— Fox News (@FoxNews) 28 апреля 2017 г.

"Он пришел в нашу администрацию на небольшой период времени, и он уже был утвержден администрацией Обамы , и еще оставались годы этого утверждения", — добавил Трамп, имея в виду особый статус Флинна, который сохранялся и после его отставки с поста главы разведывательного управления Пентагона.

"Если кто-то утвержден на самом высоком уровне администрацией Обамы или предыдущей администрацией, разве кто-нибудь когда-нибудь спрашивает о них?" — заключил президент.

Флинн был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что тот недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и якобы получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был получить для этого соответствующее разрешение от властей США.