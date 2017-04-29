Главные события у вас в почте
AP: Рекс Тиллерсон предложил уволить 2,3 тысячи сотрудников Госдепа
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников Госдепа, чтобы сэкономить 26% бюджета ведомства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
Источники рассказали, что могут быть уволены, в основном, дипломаты, недавно поступившие на службу.
Напомним, первый визит Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 11-12 апреля. Судя по заявлениям двух делегаций, сближения позиций на переговорах достичь не удалось, но стороны договорились начать движение в этом направлении.
Оставить комментарий