AP: Рекс Тиллерсон предложил уволить 2,3 тысячи сотрудников Госдепа

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников Госдепа , чтобы сэкономить 26% бюджета ведомства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Источники рассказали, что могут быть уволены, в основном, дипломаты, недавно поступившие на службу.