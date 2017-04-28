Южная Корея предложила рассмотреть вопрос о членстве КНДР в ООН

Южная Корея предлагает рассмотреть вопрос о том, может ли КНДР оставаться членом ООН

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се на специальном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и блокировка поступлений в Северную Корею в твердой валюте, например путем приостановления всего импорта угля из Северной Кореи, и серьезно рассмотреть вопрос том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН", - сказал он.

При этом министр отметил, что Южная Корея хочет вернуть КНДР за стол переговоров "ради подлинной денуклеаризации", а не "поставить страну на колени".

Юн Бён Се добавил, что такие переговоры не принесут успеха, пока власти Северной Кореи будут заинтересованы "не в денуклеаризации, а в получении статуса ядерной державы и ведении переговоров в этом статусе". "Они лишь покупают время для того, чтобы развивать свой потенциал в области оружия массового поражения. Мы должны разорвать этот порочный круг", - подытожил южнокорейский министр.