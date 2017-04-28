Ле Пен ответила Зидану на призыв не голосовать за нее

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен прокомментировала призыв главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана не голосовать за нее. Слова политика передает телеканал BFMTV

«Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчет политики я не уверена», — заявила Ле Пен.

28 апреля Зинедин Зидан призвал французов «избегать «Национального фронта».