Главные события у вас в почте
Ле Пен ответила Зидану на призыв не голосовать за нее
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен прокомментировала призыв главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана не голосовать за нее. Слова политика передает телеканал BFMTV.
«Он может давать советы в футболе, он там правда хорош, но насчет политики я не уверена», — заявила Ле Пен.
28 апреля Зинедин Зидан призвал французов «избегать «Национального фронта».
23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента республики. По итогам голосования глава движения «Вперед», бывший председатель правительства Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен прошли во второй тур выборов. За Макрона проголосовали 24,01% избирателей, за Ле Пен – 21,3%. Второй тур состоится 7 мая.
Оставить комментарий