Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон принес извинения за то, что забыл предоставить слово постоянному представителю Украины при Организации объединенных наций (ООН) Владимиру Ельченко. Инцидент произошел во время заседания Совета Безопасности организации. Об этом сообщает ТАСС

«Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины», - заявил Тиллерсон.

Тиллерсон 28 апреля председательствовал на заседании СБ ООН. Заседание было посвящено ситуации на Корейском полуострове. Госсекретарь передал слово министру иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се раньше времени. Тиллерсон исправил ошибку после подсказки своих коллег из американской делегации. Ельченко в своем выступлении поддержал позицию Вашингтона и выступил за скорейшее развертывание на Корейском полуострове американской системы противоракетной обороны THAAD.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострилась после того, как 9 апреля США отправили к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон». В состав ударной группы ВМС США входят субмарины, несущие 154 ракеты Tomahawk. В случае «военных провокаций» со стороны США северокорейские власти обещали «превратить в пепел» американские базы в Южной Корее и Японии. 28 апреля Рекс Тиллерсон заявил, что в будущем КНДР будет обладать возможностью нанести ядерный удар по США, в связи с чем Вашингтон не может быть безучастным.