Трамп запутался в блондинках на пресс-конференции в Финляндии



Президент США Дональд Трампа перепутал двух корреспонденток-блондинок на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает телеканал CNN

Как сообщает телеканал, во время сессии вопросов Трамп подумал, что финский президент хочет предоставить слово корреспондентке, которая уже задавала вопрос. " Опять? Вы опять дадите ей слово? " , — заявил Трамп.



" Нет, это другая девушка" , — заявил Ниинисте.



" У нас в Финляндии много блондинок" , — сказала в ответ корреспондентка.



Как отмечает телеканал, ситуация вызвала смех в зале. Присутствующая на пресс-конференции корреспондентка телепрограммы PBS NewsHour выложила с своем Twitter фотографию вызвавших замешательство Трампа финских корреспонденток, отметив, что они не похожи друг на друга.