Президент Молдавии заявил, что не позволит заменить День Победы

Президент Молдавии Игорь Додон на первомайском митинге в понедельник заявил, что не позволит заменить в стране День Победы, который отмечается 9 мая, на какой-то другой праздник, а также призвал граждан выйти на марш Победы.

"Вчера была очень важная дата — годовщина, когда знамя Победы в 45-м году поднялось над Рейхстагом. Сегодня с нами (в первомайском шествии) прошел от Академии наук до этой площади ветеран, которому уже 91 год. Мы через несколько дней будем праздновать День Победы. Никто Победу у нас не отберет! Обещаю, что как мы праздновали День Победы 9 мая, так и будет", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что "9 мая — это День Победы для большинства граждан страны, для каждого человека".

"Не позволим, чтоб его поменяли на какие-то другие праздники. Давайте 9 мая соберемся здесь и пройдем маршем Победы. Ради наших дедов, ради родственников, ради них мы обязаны сохранить День Победы. Они воевали за нас, они обеспечили, чтобы 9 мая мы праздновали День Победы. Давайте их не подведем", — отметил Додон.

Как ранее заявил депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия , известный спортсмен Николай Валуев , сейчас у людей пытаются отнять историю. "Мы знаем, как пытаются переписать историю, а кое-где 9 мая уже не считается праздником", — сказал Валуев, добавив, что важно сохранить историю и подвиг людей, которые вошли в Берлин и одержали победу, подарив будущим поколениям мирное небо над головой.

Ранее Додон отметил, что не собирается утверждать одобренный парламентом Молдавии законопроект, который предполагает празднование 9 мая Дня Победы и Дня Европы.