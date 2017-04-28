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Парламент Черногории одобрил вступление в НАТО
Парламент Черногории в пятницу принял закон о вступлении страны в НАТО. Решение поддержали 46 депутатов из 81.
Торжественное заседание транслировалось по национальному телевидению. На нем присутствовали президент Филип Вуянович, экс-премьер Мило Джуканович. Они встретили результат голосования аплодисментами.
Оппозиционеры из Демократического фронта, являющиеся противниками альянса, в голосовании не участвовали, устроив в Цетине акцию протеста с требованием решать вопрос о вступлении в НАТО на общенациональном референдуме.
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