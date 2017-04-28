Тиллерсон заявил, что США готовы к прямым переговорам с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к прямым переговорам с Северной Кореей об ее отказе от ядерной программы, сообщает радиостанция NPR.

"Очевидно, это был бы тот способ, которым мы хотели бы решить это. Но КНДР должна решить, что она готова к переговорам с нами о правильной повестке дня, а правильная повестка дня – это не просто их остановка на том моменте, где они сейчас находятся, еще на несколько месяцев с последующим возобновлением действий. Это было повесткой дня на протяжении последних 20 лет", — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос о том, намерены ли США провести прямые переговоры с КНДР.

"Наша цель – такая же, как у Китая, она состоит в том, чтобы освободить Корейский полуостров от ядерного оружия", — добавил Тиллерсон.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.