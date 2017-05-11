Киев с 5 мая полностью прекратил подавать воду ЛНР

Водоснабжение ЛНР полностью с 5 мая прекратила Украина. Об этом сообщил директор "Лугансквода" Александр Авершин. Он подчеркнул, что все населенные пункты Луганской народной республики полностью обеспечены водой с внутренних водоисточников.

При этом в ЛНР возник дефицит воды, сообщает ТАСС . Размер нехватки оценивается в треть. 4 мая Киев без объяснения причин сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции (ЗФС) на 85 процентов. При этом Киев блокирует любые механизмы оплаты за воду, отметил полпред ЛНР в Контактной группе Владислав Дейнего . Это, по его словам, позволяет Украине прекращать поставки и манипулировать вопросом поставки воды в политических целях.

В 2017 году водоснабжение Луганской народной республики Киев прекращал несколько раз. Например, приостанавливались поставки воды на девять дней в январе и на три дня в марте. В ЛНР вода поставлялась с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, с Западной фильтровальной станции в районе Лисичанска и с Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. Ранее министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса Вадим Черныш заявлял, что Киев не намерен лишать воды Донецкую и Луганскую народные республики.

Кроме того в Луганске отметили, что украинские силовики активизировали обстрелы и воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения. С 8 по 11 мая выявлено выдвижение групп численностью до восьми человек из подконтрольных Киеву населенных пунктов Светлодарское, Попасная, Новотошковка и Трехизбенка. В Луганске считают, что диверсанты планируют проведение диверсий 12 мая в День объявления республикой независимости от Киева.