Депутат открыл стрельбу по людям под Киевом

Депутат VII созыва Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области и его сын ранили из ружья двух мужчин. Об этом сообщается на странице прокуратуры Киевской области в Facebook . По версии правоохранителей, 54-летний депутат вместе с сыном проводил сельскохозяйственные работы на арендованном поле. Отец и сын перекрыли поле своей техникой. Затем между ними и двумя мужчинами, которые хотели проехать по полю на машине, возник конфликт.

Во время ссоры парламентарий достал гладкоствольное ружье и выстрелил из него в оппонентов. По данным прокуратуры, в результате стрельбы мужчины получили ранения.

Прокурор Киевской области «сообщил о подозрении» в отношении депутата. Ему вменяют часть 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет тюрьмы. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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