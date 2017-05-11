Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины



Совет министров Евросоюза 11 мая принял постановление о либерализации визового режима с Украиной, предусматривающее отмену виз для имеющих биометрические паспорта украинцев. Президент Украины Петр Порошенко в связи с этим долгожданным решением обратился к соотечественникам.

Решение о введении безвиза с Украиной опубликовано на сайте совета ЕС. Отмечается, что речь идет о путешествиях на срок до 90 дней с туристическими и бизнес-целями, а также о поездках по семейным делам. Либерализация визового режима не затрагивает Великобританию и Ирландию.





Решения о безвизе Украина ждала давно. Еще в декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для либерализации визового режима. Вопрос долгое время обсуждался в европейских институтах власти, были приняты поправки о возможности приостановить безвизовый режим в определенных ситуациях — при проблемах с миграцией и безопасностью.



Порошенко сообщил украинцам, что законодательный акт об отмене виз будет подписан 17 мая в здании Европарламента в Страсбурге. Предстоящую поездку на торжественную церемонию подписания он назвал самой важной за все три года своего президентства.

Порошенко отметил, что безвиз для Украины — не только упрощенный способ выезда за границу. «Это – гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства», - говорится в обращении Порошенко к украинцам, опубликованном на сайте президента. По мнению Порошенко, теперь Украины «порывает с советским прошлым» и делает шаг по пути интеграции в европейское цивилизационное пространство.



Украине пришлось преодолеть сопротивление на пути к безвизу — как внутреннее, так и внешнее, заявил Порошенко. По его словам, заблокировать безвиз пыталось «российское лобби».



Отмену виз с ЕС Порошенко сравнил с возвращением домой, в общий европейский дом после изнурительного путешествия.