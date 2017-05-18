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Украинцы в пятницу намерены устроить митинг из-за запрета «ВКонтакте»
В Киеве на 19 мая намечен митинг в связи с блокировкой «ВКонтакте» на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Просим каждого поделиться этой записью с друзьями и выйти 19.05. в 16.00 к администрации президента, чтобы показать, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, который хочет, чтобы с его мнением считались. Напоминаем, что это исключительно мирный протест», — говорится в сообщении в одной из групп социальной сети.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине.
В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В министерстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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