СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

"Если бы для меня было целесообразно с ним встретиться, то я бы абсолютно, для меня это была бы честь", - сказал американский президент в своей привычной манере, не договаривая полностью предложения. По контексту очевидно, что он абсолютно точно готов был бы провести такую встречу.

Служба Bloomberg подчеркивает, что слова прозвучали на фоне "растущей напряженности вокруг ядерной программы" Пхеньяна.