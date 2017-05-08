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СМИ: в Одессе активисты заставили убрать памятный камень маршалу Жукову
Фото: Маршал Советского Союза Георгий Жуков © ТАСС
После споров активистов с полицейскими на место инцидента прибыли коммунальщики, которые с помощью техники демонтировали камень. Об этом сообщает радио "Свобода".
Сообщается, что камень на проспекте, который ранее носил имя советского военачальника и затем был переименован в честь "Небесной сотни", был установлен накануне "поклонниками запрещенной (на Украине) коммунистической партии".
На камне была размещена надпись на русском языке: "здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".
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