СМИ: в Одессе активисты заставили убрать памятный камень маршалу Жукову

После споров активистов с полицейскими на место инцидента прибыли коммунальщики, которые с помощью техники демонтировали камень. Об этом сообщает радио "Свобода".

Сообщается, что камень на проспекте, который ранее носил имя советского военачальника и затем был переименован в честь "Небесной сотни", был установлен накануне "поклонниками запрещенной (на Украине) коммунистической партии".

На камне была размещена надпись на русском языке: "здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского союза Г.К. Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".