В Белом Доме назвали успехом Трампа «изоляцию России в ООН»

«Изоляцию России в ООН » американская администрация сочла одним из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней пребывания у власти. Такие данные, как передает ТАСС, содержатся в распространенной Белым домом справке, где излагаются считающиеся позитивными итоги работы Трампа за первые три месяца в сфере безопасности.

По мнению составителей документа, после нескольких лет «провальной дипломатии» президент противостоит странам, угрожающим национальной безопасности США.

Упоминается, в частности, «быстрый и решительный приказ» о нанесении удара по сирийской военно-воздушной базе Шайрат, с которой, как утверждают США, была совершена химическая атака силами правительства Башара Асада

Кроме того, как говорится в справке, Трамп «еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином ».

Авторы документа напомнили, что Трамп ввел новые санкции в отношении Сирии и Ирана. Также президент работает, «чтобы изолировать Северную Корею».

По данным Белого дома, президент за первые месяцы работы в своей должности провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.