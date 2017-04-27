Мэй прокомментировала заявление Меркель о брексит

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что британцы испытывают иллюзии по поводу выхода из Европейского союза

«(Меркель) сказала, что Соединённое Королевство испытывает «иллюзии» по поводу процесса, и 27 членов Европейского Союза согласились с этим. Теперь мы видим, насколько тяжёлыми будут предстоящие переговоры», — написано в проекте заявления Мэй, попавшего в распоряжение Reuters.

Премьер высказала мнение, что планируется сорвать грядущие переговоры с Великобританией.

«Наши оппоненты уже ищут способы сорвать эти переговоры, в то время как 27 европейских стран объединяются, чтобы противостоять нам», — говорится в документе.

Ранее Меркель сказала, что у Великобритании якобы «всё ещё есть определённые иллюзии» по поводу брексит.