Резиденция Трампа оказалась на пути урагана «Дориан»

Особняк президента США Дональда Трампа во Флориде оказался на пути урагана «Дориан», который приближается к побережью штата. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на расчеты Национального центра по отслеживанию ураганов.

Поместье Мар-а-Лаго в округе Палм Бич, как ранее утверждал Трамп, способно выстоять перед любым штормом. Оно было построено 1920-х годах наследницей промышленной империи Марджори Мерривезер.

Особняк состоит из 126 комнат общей площадью 5800 квадратных метров. За свою историю здание застало не менее пяти мощных ураганов.

Трамп приобрел особняк в 1985 году, после чего перестроил поместье и превратил его в частный гольф-клуб.

По прогнозам метеорологов, «Дориан» обрушится на побережье Флориды 1 сентября или в ночь на 2 сентября.

Ранее Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате и распорядился оказать помощь на федеральном уровне в случае удара стихии.