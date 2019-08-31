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Резиденция Трампа оказалась на пути урагана «Дориан» 

360tv.ru + ещё 23 14 часов назад
Резиденция Трампа оказалась на пути урагана «Дориан»
Фото: Reuters
Особняк президента США Дональда Трампа во Флориде оказался на пути урагана «Дориан», который приближается к побережью штата. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на расчеты Национального центра по отслеживанию ураганов.
Поместье Мар-а-Лаго в округе Палм Бич, как ранее утверждал Трамп, способно выстоять перед любым штормом. Оно было построено 1920-х годах наследницей промышленной империи Марджори Мерривезер.
Особняк состоит из 126 комнат общей площадью 5800 квадратных метров. За свою историю здание застало не менее пяти мощных ураганов.
Трамп приобрел особняк в 1985 году, после чего перестроил поместье и превратил его в частный гольф-клуб.
По прогнозам метеорологов, «Дориан» обрушится на побережье Флориды 1 сентября или в ночь на 2 сентября.
Ранее Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате и распорядился оказать помощь на федеральном уровне в случае удара стихии.
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Комментарии1
В мире , Ближний Восток , Катастрофы , Конфликты , США , Ураган , Дональд Трамп , телеканал АВС
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