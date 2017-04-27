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В Польше призвали снять с России санкции для облегчения «мучения» поляков
Фото: Facebook
Варшава должна отменить экономическую часть антироссийских санкций и усилить политическое давление. С таким заявлением выступил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняка-Камыш. Его слова передает издание Wprost.
«Нужно изменить стратегию: можно усилить политические санкции, но снять экономические. Из-за них больше всего мучается Польша», — заявил Косиняка-Камыш.
Косиняка-Камыш добавил, что экономические санкции не принесли желаемого результата, так как украинский кризис так и остался нерешенным. По мнению политика, отмену санкций поддерживают «в обществе многих европейских стран, в том числе Франции». Кроме того, политик заявил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также упоминала, что отмена ограничительных мер «была бы хорошим решением».
Весной 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией. Они будут действовать до 31 июля 2017 года. В начале августа 2014 года Россия в ответ на действия Запада ввела продуктовое эмбарго. Под запрет попали продукты из Европейского союза и США. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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