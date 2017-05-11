В Москве назвали «морковкой на веревочке» безвизовый режим между Украиной и ЕС

«Остается условие заезда только на три месяца в течение полугода, это не имеет никакого отношения к разрешению на работу», — отметил дипломат.

Мешков подчеркнул, что в данном случае украинцы и россияне, получившие пятилетние шенгенские визы, имеют одинаковые возможности.

Ранее 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Послы Евросоюза одобрили предоставление безвизового режима Украине 26 апреля. До этого соответствующее предложение Европейской комиссии поддержал Европарламент.