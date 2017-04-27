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Найденный в гробу в Турции русский военный оказался капитаном
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Директор музея в городе Карс Нехметтин Алп заявил, что останки русского офицера 19 века, которые обнаружили в турецкой провинции Ардахан при строительстве жилого дома, оказался капитаном. Об этом сообщает Hurriyet.
«Человек внутри гроба является русским капитаном, который служил в русском гарнизоне в Ардагане. На его форме есть три звезды и номер 20», - сказал Алп.
Ранее сообщалось, что в Турции строители обнаружили украшенный православными крестами гроб. Строительство дома тут же было приостановлено, а на место вызвали специалистов из музея Карсе.
Внутри гроба эксперты обнаружили человека в сапогах и шинели. Изначально археологи предполагали, что военнослужащий является генералом.
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