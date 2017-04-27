Мэр Конотопа сорвал обсуждение минских соглашений

Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сорвал собрание активистов и общественных деятелей, которое было посвящено вопросам выполнения минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба движения «Украинский выбор».

Под конец собрания, когда активисты перешли к обсуждению городских проблем, в помещение ворвался мэр. Семенихин, представляющий партию «Свобода», выкрикивал ругательства и крушил столы.

«Я мэр этого города и не позволю проводить здесь сепаратистский шабаш! Вон из Конотопа! Вы — мрази и убийцы украинских воинов. Если еще раз здесь появитесь — вылетите вниз через окно! У вас есть десять минут, чтобы покинуть пределы города. В сопровождении полиции уедете», — заявил Семенихин.

«Украинский выбор» призвал общественность «дать жесткую оценку таким действиям мэра». В пресс-службе отметили, что движение просит власти остановить политическое давление на оппонентов, а также «незамедлительно приступить к выполнению Минских соглашений».