Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его многие любят на Украине.
В среду Михаил Саакашвили прилетел в Киев. В аэропорту Борисполь его встречали сотни сторонников. Они приветствовали Саакашвили, пели гимн Украины и размахивали флагами.
«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало, и за работу», — сказал Саакашвили корреспонденту грузинского телеканала «Рустави».
Саакашвили прилетел в Киев их Варшавы, где в украинском посольстве ему вручили паспорт страны после решения президента Владимира Зеленского о восстановлении украинского гражданства Саакашвили.