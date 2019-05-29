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«Видите эмоцию народа?»: Саакашвили вернулся на Украину 

Рамблер + ещё 12 15 минут назад
Фото: @saakashvilim
Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его многие любят на Украине.
В среду Михаил Саакашвили прилетел в Киев. В аэропорту Борисполь его встречали сотни сторонников. Они приветствовали Саакашвили, пели гимн Украины и размахивали флагами.
«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине… сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало, и за работу», — сказал Саакашвили корреспонденту грузинского телеканала «Рустави».
Саакашвили прилетел в Киев их Варшавы, где в украинском посольстве ему вручили паспорт страны после решения президента Владимира Зеленского о восстановлении украинского гражданства Саакашвили.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Борисполь , Грузия , Киев
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